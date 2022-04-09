Adana'dan acı haber: 2 asker şehit oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma personelini taşıyan araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 asker şehit oldu, 3 asker de aralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 asker şehit oldu. Konuyla ilgili Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada, "09.04.2022 tarihinde Kozan ilçemiz Mansurlu kavşağında Jandarma personelini taşıyan askeri aracımız kaza yapmıştır. Yaşanan elim kazada iki askerimiz şehit olmuş, üç askerimiz ise yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.