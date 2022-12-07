Aday aday karşılaştırmalı son seçim anketi açıklandı

Türkiye adım adım 2023 seçimlerine ilerlerken, Cumhurbaşkanlığı için resmen adaylığını açıklayan Erdoğan ile muhtemel rakiplerinin oy oranlarını karşılaştıran son anket sonuçları da açıklandı.

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, 7-14 Kasım tarihleri arasında Ankara Enstitüsü tarafından PANOROMATR adı altında yapılan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kamuoyunda adı geçen dört isim üzerinden yapılan araştırmanın sonuçlarını paylaştı.



Bu isimler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olarak belirlendi.



Araştırmayı gerçekleştiren ekipte, Kılıçdaroğlu'nun danışman kadrosunda yer alan İbrahim Uslu'nun da bulunduğunu dile getiren Yılman, öncelikle şunları kaydetti:

"Sadece Türkiye kamuoyunun mevcut siyasi tablosunun ne olduğuna dair yapılmış ciddi ve titiz bir çalışmanın fotoğrafının analizini yansıtmak istiyorum. Ki, diğer kurul üyeleri alınmasın ama araştırma raporunun altında Kılıçdaroğlu’nun danışmanı olan İbrahim Uslu’nun imzası, onayı olmasa idi çekince de duyabilirdim paylaşmaktan. Açıkçası bu imza güven uyandırdı."



"KILIÇDAROĞLU'NUN KAYBETME OLASILIĞI SIFIR"

Bu arada şunu da ekleyeyim… Uslu, bu sonuçlara rağmen hala en doğru adayın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu düşünüyor ve masanın adayı olması halinde de kesinlikle kazanacağına inanıyor. Onun görüşüne göre seçmenin yüzde 60’ı Erdoğan’a oy vermek istemiyor. Ve eğer masa Kemal Bey’i aday çıkarıp, güçlü bir şekilde de arkasında durabilirse Kılıçdaroğlu’nun kaybetme olasılığı sıfır."



Yılman, yazısının devamında anketin sonuçlarını aktardı:

"Peki Erdoğan karşısında Kılıçdaroğlu aday olursa sonuç ne gözüküyor?

Erdoğan 39.4, Kılıçdaroğlu 35.2, Kararsız 25.3.

Dağıtıldığında Erdoğan 52.7, Kılıçdaroğlu 47.1.



Akşener’le kıyaslamada da benzer bir sonuç çıkıyor.

Erdoğan 38.4, Akşener 36.9, Kararsız 24.7.

Dağıtıldığında ise Erdoğan 50.9 Akşener 49.1.



'İMAMOĞLU AZ BİR FARKLA DA OLSA KAZANIYOR'

Erdoğan ve İmamoğlu karşılaştırmasında ise İmamoğlu az bir farkla da olsa kazanıyor gözüküyor. Ham sonuçta Erdoğan 38.4, İmamoğlu 40.6, Kararsız oranı 21.0.

Dağıtıldığında ise oran Erdoğan 48.6, İmamoğlu ise 51.3 gözüküyor.



'MANSUR YAVAŞ OLUNCA TABLO BAMBAŞKA ŞEKİL ALIYOR'

Ancak karşılaştırma Mansur Yavaş ile olduğunda tablo bambaşka şekil alıyor değerli okurlarım.

Erdoğan 34.7 olurken Yavaş 47.4 ve kararsızlarda 17.9 gözüküyor.

Dağıtıldığında ise sonuç 42.2 Erdoğan, 57.7 ise Yavaş oluyor.



YAVAŞ NASIL FARK YAPIYOR ERDOĞAN KARŞISINDA?

Tabii burada hemen akıllara da şu soru geliyor. HDP’nin kurumsal olarak Yavaş’a tavrı belli. Bu durumda Yavaş nasıl fark yapıyor Erdoğan karşısında?



Çünkü Yavaş o dengeyi AK Parti ve MHP seçmeninden oy alarak değiştiriyor. Bu arada araştırma sonucuna göre HDP seçmeninin de yüzde 49.3’ünün tercihi olabileceği de görülüyor. Ama ben bu oranın seçim sathına girildiğinde değişebileceğini düşünüyorum.



Çünkü HDP seçmeni aşırı politik seçmen ve partisinin genel merkez kararına, yönlendirmesine de mutlaka uyum sağlar. Belki Yavaş’ın karşısındaki Erdoğan’a oy vermez ama boykot ederek aynı şeye hizmet etmiş olur. Bu nedenle Yavaş’ın oyunu da birkaç puan eksilterek okumakta fayda var bence. Yani yüzde 45.0 Erdoğan yüzde 55 Yavaş gibi."

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