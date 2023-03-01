Adıyaman 4.2 büyüklüğünde depremle sallandı

AFAD, Adıyaman'ın Tut ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından artçılar devam ediyor. Depremden etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da bir deprem daha meydana geldi.



AFAD'dan alınan bilgilere göre, merkez üssü Adıyaman'ın Tut ilçesi olan depremin büyüklüğü 4.2 olarak açıklandı. Deprem yerin 6.4 kilometre altında gerçekleşti.



AFAD, Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından 10 binden fazla artçı sarsıntı kaydedildiğini açıklamıştı.