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Adıyaman’da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Adıyaman’da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman-Kahramanmaraş karayolu Gölbaşı ilçesi Belören beldesi yol kavşağında meydana geldi.

Yusuf Ağaç idaresindeki 46 AAH 094 plakalı otomobil karşı yönden gelen Serdar A. idaresindeki 02 LD 532 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Yusuf Ağaç (28) olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer otomobilde bulunan sürücü Serdar A. ile birlikte yolcu olarak bulunan Bedriye A. ile Remziye A. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Yusuf Ağaç ise Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Cenaze, Gölbaşı Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Etiketler ölü yaralı Adıyaman
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