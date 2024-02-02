AFAD açıkladı: İzmir'de korkutan deprem!
AFAD tarafından yapılan açıklamada İzmir'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, İzmir'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 18.27'de meydana gelen depremin derinliği ise 8.03 km olarak belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 2, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.69 km] Menderes (İzmir)
Tarih:2024-02-02
Saat:18:27:47 TSİ
Enlem:37.9725 N
Boylam:27.17389 E
Derinlik:8.03 km
Detay:https://t.co/o8gy9JihEf@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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