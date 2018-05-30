AFAD Filistin’e Umut Ol kampanyası devam ediyor

Kudüs’ü başkent olarak tanıma kararı alan ABD’nin Kudüs’te büyükelçilik açılışı yapmasının ardından 14 Mayıs’ta başlayan olaylarda, İsrail güçleri tarafından gerçek mermilerle sivil halkın üzerine ateş açılırken onlarca Filistinli hayatını kaybetti, binlercesi de yaralandı.

Türkiye, Filistin'deki zulümde zarar gören kişilerin yaralarını sarmak için kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak “Filistin'e Umut Ol” kampanyasını başlattı.

Kampanya, geçen haftalarda Başbakan Yardımcısı Dr. Recep Akdağ’ın da katılımıyla gerçekleştirilen tanıtım toplantısı ile birlikte hayata geçirilirken, bu hafta içinde de konuşulmaya devam etti.

Bu kez de “Filistin’e Umut Ol” kampanyasının yeni filminin sosyal medyada oldukça yankı getirmesi bekleniyor. Filmde, Türkiye’nin suskun dünyanın karanlığını aydınlatmak için bir kez daha elinden geleni yapacağından ve vatandaşlarımızın da Filistin’deki zulme karşı başkaldırarak birlik ve beraberlik duyguları içerisinde, yaşanan drama seyirci kalmayacağından bahsediliyor.

Siz de “Filistin” yazıp 1866'ya göndererek veya www.afad.gov.tr üzerinden bağış yaparak, Filistin’de zulüm gören insanlar için bu kampanyaya katkıda bulunabilirsiniz. Ayrıca bağış yapabileceğiniz hesap numaralarına web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.