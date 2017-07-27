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  3. 27 Temmuz 2017 22:29

AFAD ve Meteoroloji'den flaş uyarı !

İstanbul'u etkisi altına alan dolu ve yağmur sonrası AFAD ve Meteoroloji İstanbulluları uyardı.

AFAD ve Meteoroloji'den flaş uyarı !
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve çevresinde devam eden gök gürültülü sağanak yağışın kuvvetli sağanak olarak devam edeceğini duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve heyelana karşı dikkatli olması istendi.

İstanbul ve çevresinde akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren sağanak yağışla ilgili olarak yeni bir uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul genelinde devam eden gök gürültülü sağanak yağışların; İstanbul Anadolu Yakası, Yalova ve Kocaeli (Çayırova, Gebze, Darıca, Körfez, Derince, Karamürsel, Gölcük) çevrelerinde de yer yer kuvvetli olarak devam etmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, lokal su baskını, yerel dolu yağışı ve yıldırım düşmesi) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.

Meteoroloji'nin uyarısında, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve heyelana karşı dikkatli olması istendi.

Yarın da sürecek

Meteoroloji verilerine göre yarın Sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurdun batı kesiminde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yarın İstanbul'daki hava sıcaklığının ise 28 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

AFAD'DAN YENİ AÇIKLAMA: GECE SAATLERİNE DİKKAT!

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), gece saatlerinde yağışın şiddetini arttırmasının tahmin edildiğini bildirdi.

AFAD'dan şu açıklama yapıldı:

Marmara'da yağışın gece saatlerinde etkisini artıracağı tahmin edildiği için ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır.

Milliyet

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