AFAD'dan Çanakkale depremi sonrası açıklama
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale’nin Yenice ilçesinde meydana gelen ve İstanbul, İzmir, Balıkesir gibi şehirlerde hissedilen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerin saha tarama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Çanakkale ilimizin Yenice ilçesinde saat 21.38’de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz teyakkuz halinde olup, saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız” ifadeleri kullanıldı.
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