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  3. 25 Kasım 2020 22:46

AFAD'dan ''siren sesi'' iddialarıyla ilgili açıklama

Bursa Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), kent genelinde siren sesi çalınacağına ilişkin iddiaları yalanladı.

AFAD'dan ''siren sesi'' iddialarıyla ilgili açıklama
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Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü, sosyal medyada "kentte siren sistemlerinin çalınacağı" paylaşımları üzerine açıklama yaptı.

Sosyal medyadaki bilgilerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu çalışma yalnızca Gaziantep ilini kapsamaktadır. Lütfen resmi açıklamalar dışında sosyal mecralarda dolaşan, kaynağı belli olmayan haberlere itibar etmeyiniz." ifadesine yer verildi. 

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