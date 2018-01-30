Afrin'de bir tepe ve 2 köy daha ele geçirildi !

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteklediği Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı güçler, Burseya Dağı'nın yanı sıra Afrin'in batısındaki bin rakımlı tepede de kontrolü tamamen ele geçirdi. İlerlemeyi sürdüren TSK ve ÖSO güçleri Afrin'in batısındaki Süleyman Halil ve Sati Şaği köyleri PYD/PKK'lı teröristlerden arındırdı.



Arfin'de terör hedeflerine yönelik Zeytin Dalı harekatı devam ediyor. TSK'nin desteklediği ÖSO'ya bağlı güçler Burseya Dağı'nın yanı sıra Afrin'in batısındaki bin rakımlı tepede de kontrolü tamamen ele geçirdi. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakların bombardımanının ardından TSK unsurları tarafından desteklenen ÖSO güçleri tepede kontrolü aldı.

Çıkan çatışmalarda 10 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgenin kontrolünün sağlanmasının ardından sızma girişiminde bulunan teröristlerden 5'i daha Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi. Sinyal vericisinin bulunduğu stratejik tepenin ele geçirilmesiyle harekatın batı hattında önemli bir başarı sağlandığı belirtildi.

Sınırdan 4 kilometre içerideki tepenin ele geçirilmesinin ardından TSK unsurları güvenliği sağlamak için mevziler oluşturdu. Gece-gündüz mevzide elleri tetikte nöbet tutan askerler arasında milli piyade tüfeği MPT-76 kullanan Mehmetçik de dikkati çekti.

İKİ KÖY DAHA ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan Afrin'in batısındaki Süleyman Halil ve Sati Şaği köyleri de PYD/PKK'lı teröristlerden arındırıldı.



5 BÖLGEDE 21 NOKTA TEMİZLENDİ



Tepenin alınması ile Afrin’in 5 beldesinde 15’i köy, biri köy altı yerleşim ile 5’i stratejik dağ ve tepe olmak üzere 21 nokta kurtarılmış oldu. Önceki günlerde, Bülbül Beldesi’nde Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar ve Ursa köyleri ile Kürdo köy altı yerleşimi; Raco Beldesi’nde Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı ve Mamel Uşağı köyleri ve 740. Tepe; Şeyh Hadid Beldesi’nde Şeyh Hadid Tepesi ve Kara Mitlak Köyü; Cinderes Beldesi’nde Hammam Köyü ile Mersides Tepesi; Şeran Beldesi’nde de Burseya Dağı ve Kastel Cündo Köyü ele geçirilmişti.

YENİ HEDEF BAFLUN DAĞI

Birliklerin yeni hedefinin ise Burseya’nın güneydoğusunda, Afrin’in kuzeyinde yer alan Baflun Dağı ve bölgesi olduğu belirtildi. Obüslerle vurulan Baflun Dağı’nın ardından Meydanki Barajı bölgesinin büyük önem taşıdığı belirtildi.

Öte yandan, ‘Zeytin Dalı Harekâtı’nda 27 Ocak’ta 2 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanıp Hatay’da tedaviye alınan 11 askerden birinin CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in yakını olduğu öğrenildi. Yaralıları ziyaret eden CHP Hatay Milletvekili Birol Ertem, “Yaralılardan biri Grup Başkanvekili’miz Özgür Özel’in yakını. Her şart ve koşulda güvenlik kuvvetlerimize desteğimiz artarak devam edecektir. Allah tüm Mehmetçiklerimizin yardımcısı olsun” dedi.