ABD'den Rusya'ya gözdağı: ''Hazırız''
ABD'den Rusya'ya gözdağı: ''Hazırız''
Öğrenciler gıda zehirlenmesiyle hastaneye kaldırıldı
Öğrenciler gıda zehirlenmesiyle hastaneye kaldırıldı
Meteoroloji'den Cumartesi için uyarı geldi !
Meteoroloji'den Cumartesi için uyarı geldi !
THY'den sefer iptalleri hakkında açıklama
THY'den sefer iptalleri hakkında açıklama
O ülkede korkutan deprem ! Sallandı...
O ülkede korkutan deprem ! Sallandı...
Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın koruma astsubayı gözaltında !
Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın koruma astsubayı gözaltında !
Türkiye'den Salih Müslim için yeni adım !
Türkiye'den Salih Müslim için yeni adım !
ABD'li senatör İsrail'in savaş planını anlattı
ABD'li senatör İsrail'in savaş planını anlattı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 01 Mart 2018 23:23

Afrin'de DEAŞ ile PKK omuz omuza !

ABD'nin DEAŞ'a karşı savaşması için desteklediği PKK şimdi Afrin'de DEAŞ'la omuz omuza savaşıyor.

Afrin'de DEAŞ ile PKK omuz omuza !
A+ A-

ABD’nin DEAŞ’a karşı savaşması için desteklediğini söylediği PKK/PYD saflarında ÖSO’ya karşı savaşırken esir alınan 5 DEAŞ’lı konuştu. DEAŞ'lılar "Bizi Afrin’de TSK ve ÖSO’ya karşı savaşmak için serbest bıraktılar" itirafında bulundular.

ÖSO, Azez yakınlarında Şiran’ı 23 Şubat'ta PKK/PYD’den temizlediği sırada, DEAŞ mensuplarının PKK/PYD saflarında çatışmaya katıldığını tespit etti. ÖSO, teslim aldığı DEAŞ mensubu militanlardan yaralı olanları hastaneye götürürken, onlara kimler olduklarını ve niye ÖSO’ya karşı savaştıklarını sordu.

''3-4 AY KADAR HAPİSTE TUTULDUK''

Halepli olduğunu ve DEAŞ’la birlikte çalıştığını söyleyen ÖSO tarafından esir alınan Ebu Temum adlı şahıs, "Rakka’da savaşırken PKK/PYD bizi esir aldı. Haseke Set kampında 3-4 ay kadar hapiste tutulduk daha sonra serbest bırakıldık" dedi.

KERKÜK'TE 3 YIL SAVAŞMIŞ

İsminin Ali Matar olduğunu söyleyen ikinci DEAŞ’lı milis Rakkalı olduğunu, DEAŞ’la birlikte Kerkük’te 3 yıl savaştığını ve Irak’ta yaralandığını söyledi.

KISMİ FELÇ KALMIŞ

İsminin Ahmet Mansur ve Halepli olduğunu söyleyen DEAŞ’lı diğer bir militan El Bab’tan geldiğini, DEAŞ’la birlikte 1 yıl 2 ay çalıştığını söyledi. Mansur ayrıca, Haseke’ye set kampında hapiste kaldığını, kısmi felç olduğunu belirtti. İsminin Abdullah Hüseyin El Sagir olduğunu söyleyen diğer biri ise DEAŞ militanı Hama’nın Latmanya bölgesinden olduğunu, DEAŞ ile Hama’da 3 yıl birlikte olduğunu 5 ay hapiste kaldığını söyledi.

3 YIL BOYUNCA TERÖRE ÇALIŞMIŞ

Beşinci DEAŞ militanı, İsminin Muhammed Zikri olduğunu, Maretunnumanlı olduğu DEAŞ ile birlikte yaklaşık 2.5 ile 3 yıl çalıştığını söyledi.

çatışma , deaş , öso , pyd , pkk
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM