Sedat Peker gündeme getirmiş, Bakan Soylu ''istifa etmeli'' demişti... Ağar ailesi Marina yönetiminden çıkarıldı. Bodrum Yalıkavak Marina'da Tolga Ağar ve Mehmet Ağar, yönetim kurulu üyeliğinden de çıktı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddiaları sonrası gündeme gelen Bodrum Yalıkavak Marina’da yönetim değişti.

Mehmet Ağar’ın Bodrum Yalıkavak Marina Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılışına ilişkin karar Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlandı.

Mehmet Ağar’ın yerine Yönetim Kurulu Başkanı olarak İtalya uyruklu Moreno Occohiolini atandı.

Mehmet Ağar’ın ayrıldığı yönetim kurulu üyeliğine ise Ahmet Güven Kartal getirildi.

OĞUL AĞAR DA GİTTİ

Öte yandan, Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar da şirketin yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldı. AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar’ın yerine Bodrum Yalıkavak Marina yönetimine giren isim Serkan Uzun oldu. Tolga Ağar 2014 yılından bu yana şirketin yönetiminde yer alıyordu.

Marinadan yapılan yazılı açıklamada, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ağar'ın 17 Mayıs itibariyle görevinden ayrılma isteğini yazılı olarak bildirdiği ve Ağar'ın sağlık sorunları nedeniyle gerekli işlemlerin yapılmasının ertelendiği kaydedilmişti.

Sözcü