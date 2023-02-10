  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. AHBAP'a siber saldırı! 400 bin saldırı gerçekleşti!

AHBAP'a siber saldırı! 400 bin saldırı gerçekleşti!

AHBAP'a siber saldırı! 400 bin saldırı gerçekleşti!
Güncelleme:

Haluk Levent’in kurucusu olduğu dayanışma ve paylaşım platformu AHBAP Derneği’ne dün öğlen saatlerinden akşama kadar çok yoğun siber saldırı düzenlendiği ortaya çıktı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıkıcı etkisi 10 ilde ortaya çıktı. On binlerce konut ve insanın hayatı olumsuz etkilendi, binlerce insan yaşamını yitirdi on binlercesi yaralandı. Kamu kurum kuruluşlarının dışında düzenli ve sistematik olarak geçmişten bu yana iyilik ve yardım etkinlikleri ile tanınan, Haluk Levent’in yöneticisi olduğu Ahbap Derneği de depremzedelere yardım için olağanüstü çalışma yürütüyor.

Ancak ANKA Haber Ajansı’nın, derneğe sistem ve network desteği veren gönüllü yazılımcılardan edindiği bilgiye göre AHBAP’ın web sitesine dün öğlen saatlerinden itibaren çok büyük siber saldırı düzenlendi. Toplamda 400 bin saldırı gerçekleşirken, bunların yurt içinden ve mobil ağa sahip bir trafik ile yapıldığı bilgisi verildi.

 

Etiketler ahbap haluk levent siber saldırı saldırı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
94 saat boyunca enkaz altındaydı... İdrarını içerek hayatta kalmış!
Hatay'daki enkazdan 8 aylık genç kadının cesedi çıkarıldı
Kahramanmaraş'ta kahreden görüntüler...
Minik Hilal'i 90 saat sonra kolunu keserek kurtardılar
Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli çifti depremzede üç çocuğun eğitim masraflarını üstlendi
Nihat Hatipoğlu: ''Bilim adamlarının sözü, bizim için dini bir emir gibidir''
Bakan Akar: 500'den fazla uçak deprem bölgesine yardım sevk ediyor
Depremde ''dönerek'' yıkılmıştı! 12 katlı o binayla ilgili şoke eden gerçek!
Depremde can kaybı 18 bine dayandı
AFAD duyurdu: Ankara'da deprem!