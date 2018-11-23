Aile hekimlerinden büyük tepki

9.Uluslararası Katılımlı Aile Hekimliği Kongresi için Antalya’da bir araya gelen Aile Hekimleri yeni sağlık yasa tasarısına büyük tepki gösterdi. “Sesimiz duyulmazsa, sesimizi duyurmak için her türlü eyleme hazırız” dedi.

Türkiye’deki 24 bin Aile Hekimini temsil eden en büyük kuruluşu olan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu AHEF tarafından 10.kuruluş yıldönümü kapsamında organize edilen 9.Uluslararası Katılımlı Aile Hekimliği Kongresi sağlık alanında birçok kurumun ve meslek örgütünün katılımıyla gerçekleşti.

İlgili Tüm Sivil Toplum Kuruluşlarından Kongreye Destek

Dünya Aile Hekimleri Organizasyonu WONCA, – Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği TAHUD, Türkiye Aile Hekimliği Vakfı TAHEV ve Aile Sağlığı Elemanları Federasyonu ASEF ile alanında uzman birçok akademisyenin katıldığı kongrede AHEF, tüm aile hekimleri adına bir basın açıklaması yaptı.

TBMM’ne sunulan yeni sağlık yasa tasarısının AHEF dahil olmak üzere hiçbir sağlık meslek örgütünün fikri alınmadan hazırlandığını belirten AHEF, “Sesimiz duyulmazsa, sesimizi duyurmak için her türlü eyleme hazırız” dedi.

Basın açıklamasında konuşan AHEF Başkanı Dr. Şenol Atakan, “Aile Hekimliği ülkemizin bir gururudur. Ülkemizde anne – bebek ölümlerinin azalması, aşılama oranlarında Avrupa dahil olmak üzere bir çok gelişmiş ülkenin geride bırakılarak lider ülkelerden biri konumuna gelinmesi, kronik hasta takibinde yüksek oranlara ulaşılması Aile Hekimliği sayesinde olmuştur.

Ancak son yıllarda sadece masa başında ve bizlerin fikri dahi alınmadan verilen kararlar Aile Hekimliğine büyük zarar vermektedir. Şuan TBMM’ne sunulan sağlık yasa tasarısı tam anlamıyla bir hayal kırıklığıdır. Aile Hekimlerinin hiçbir beklentisine cevap vermediği gibi mevcut sistemi daha da geriye götürmektedir.” dedi.

Şiddeti Caydırıcı Hiçbir Yanı Yok

AHEF Başkanı Dr. Şenol Atakan, “Yasanın 24. maddesi sağlıkta şiddeti caydıracak hiçbir içeriğe sahip değildir. Görevi başında şiddete uğrayan hekime sadece ‘karakola gitme, ifaden iş yerinde alınsın’ denmektedir. Bu mudur sağlıkta şiddeti caydırmaya yönelik tedbir.”

Hekim Seçme Özgürlüğü Yok Oluyor

Şayet mevcut yasa bu hali ile yürürlüğe girerse Sağlık Bakanlığı bireylerin isteği ya da onayı olmaksızın aile hekimini değiştirebilecek. Bu açıkça bireyin hekim seçme özgürlüğünün elinden alınmasıdır ve kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur.

Aile Hekimliği Özelleşiyor

Ve en önemlisi, yasa bu hali ile yürürlüğe girerse artık Aile Sağlığı Merkezleri iş yeri statüsüne geçiyor. Aile Hekimleri kamu çalışanı değil, işveren oluyor. Vergi Mükellefi oluyor, Ticaret Odasına kayıt olması gerekiyor. Yani tüccar oluyor.

Daha açık ifade ile Aile Hekimliğinin özelleşmesinin önü açılıyor. Aile Hekimliği Sistemi bir kamu hizmetidir ve kamu hizmeti sunmaktadır. Aile Hekimliği özelleştirilemez. Bunu kabul edemeyiz, etmiyoruz. Bunu halkımızın da kabul etmeyeceğine inancımız tamdır.

Ülkemizde yıllardır başarı ile uygulanmakta olan, adeta ülkemizin gururu olan, Avrupa dahil olmak üzere bir çok ülkenin örnek aldığı bu sistemin bozulmasını, özelleşmesini kabul edemeyiz. Biz AHEF olarak ortak akılla doğru kararların alınacağı her türlü çalışmaya açığız. Buradan Sağlık Bakanlığına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Bu yasa tasarısı acilen geri çekilsin ve Aile Hekimleri ile ilgili alınacak kararlarda yıllardır bu işi özveri ile yapmakta olan Aile Hekimleri meslek kuruluşlarının da fikri alınsın.” dedi.

AHEF Başkanı Atakan, Sağlık Bakanlığının aile hekimliği politikasının geldiği noktada tutarsız ve mevcudu bitiren bir hal aldığını, şayet bu anlayış devam ederse aile hekimleri olarak ses getirici her türlü eyleme hazır olduklarını söyledi.