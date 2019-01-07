Aile hekimlerine bir darbe daha !

Kamuda iş güvenliğinin sağlanması için taşeronlar dahi kadroya alınırken, Aile Hekimlerinin iş güvencesinin sadece iki dudak arasına indirgendiği ortaya çıktı. Son 45 günde farklı illerde 9 Aile Hekiminin sözleşmesi “görülen lüzum üzerine” denilerek yenilenmedi.

Son yıllarda korkunç bir hızla artan iş yükleri, azalan gelirleri ve uğradıkları şiddet olayları ile gündemde olan Aile Hekimlerine bir darbe de iş güvencesi ile vuruldu. Aile hekimleri aleyhlerine bir yargı kararı olmaksızın sözleşmelerinin yenilenmemesi durumu ile karşı karşıya kaldı.

Yeni Yönetmelikte Sözleşme İmzalama Yetkisinin Değiştirilme Düşüncesinin Sıkıntılara Yol Açacağı Şimdiden Ortada

Şuan Türkiye genelinde görev yapmakta olan 26 bin Aile Hekiminin iş sözleşmesi ilgili Valilikçe yenileniyor. Son günlerde yaşanan ve hiçbir hukuki yada adli karar olmaksızın Valilikçe veya yetki devir edilen Sağlık Müdürlerince “görülen lüzum üzerine” denilerek işsiz bırakılan Aile Hekimlerine yeni yönetmelik bir darbe daha vuracak.

Yeni Yönetmelik Sözleşme Yetkisini Valilikten Alıp İl Sağlık Müdürüne Veriyor

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve şuan taslak aşamasında olan “Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği” Aile Hekimlerinin iş akdinin yenilenme yetkisini en yetkili mülki amir olan Valilerden alarak her ildeki İl Sağlık Müdürlerine veriyor. Bu da olası keyfi uygulamaların önünün daha da açılabilmesi anlamına gelmektedir.

AHEF Başkanı Dr. Atakan : “Artık canımıza tak etmek üzere”

Konuyla ilgili konuşan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. H.Şenol Atakan ; “Artık canımıza tak etti. Sağlık Bakanlığı kendi tahsis ettiği binalarımızda kira ücretlerimize % 46 zam yapıyor, iş yükümüz her geçen gün korkunç bir şekilde artıyor, gelirlerimiz artması gerekirken azalıyor. Bir de üstüne üstlük iş güvencemiz keyfi gerekçelerle, hukuksuz olarak elimizden alınmaya çalışılıyor. Artık sabrımız, takatimiz tükeniyor çalışanları sürekli huzursuz etmenin kimseye bir faydası olmaz ” dedi.

AHEF Başkanı Dr. Atakan sözlerini şöyle sürdürdü; Sayın Cumhurbaşkanının talimatı ile ülkemizde kamuda çalışan taşeronların bile iş güvencesi sağlanmakta iken, bebeğinden yaşlısına 80 milyona dokunan tek meslek olan ve kamu hizmeti yürüten Aile Hekimlerine yapılan adeta bu ikinci sınıf insan muamelesini anlayamıyoruz.

Hekimsiz Bırakılan Vatandaş da Cezalandırılıyor

Son 45 günde farklı illerde yaşanan 9 aile hekimimizin işine hiçbir gerekçe olmaksızın “görülen lüzum üzerine” denilerek son verilmek istenmesi kabul edilemez. Bu Aile Hekimlerimize ve Aile Hekimliğinin bugüne kadarki başarısına balta vururken o hekimlerimizin hastaları da hekimsiz bırakılarak cezalandırılmaktadır.

Geçmişte büyük başarılar elde etmiş ve birçok ülke tarafından örnek alınan ülkemizdeki Aile Hekimliği uygulaması maalesef son yıllarda hızla baltalanmaktadır. Adeta ikinci sınıf insan muamelesi yapılan, iş yükü artan, şiddete uğrayan ve geliri azalan tek meslek olan Aile Hekimliğinin şimdi de iş güvencesinin elinden alınmak istenmesi bardağı taşıran son damla olmuştur. Hali hazırda hiçbir gerekçe olmaksızın Valilerce iki dudak arasında olan iş güvencesinin, yeni taslak ile İl Sağlık Müdürlüklerine verilecek olmasını AHEF olarak şiddetle reddediyor, kabul etmiyoruz.

Sağlık Bakanlığı Acilen Olaya Müdahale Etmelidir

Sağlık Bakanlığının, Aile Hekimleri üzerindeki bu korkunç yükü azaltması gerekmektedir. Kamu hizmeti yapan tüm çalışanların olduğu gibi Aile Hekimlerinin de iş güvencesi sağlanmalı, iş akdi ile ilgili olası durumlardaki idari kararların da muhakkak ve muhakkak hem hukuk normlarına hem de insan haklarına uygun olması gerekmektedir.” diye konuştu.