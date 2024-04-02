AK Parti ve MHP'den Beykoz'da seçim sonuçlarına itiraz

İstanbul'da, Beykoz İlçe Seçim Kurulu'na gelen AK Parti ve MHP yetkilileri 31 Mart'ta yapılan seçimlerin sonucuna itiraz etti.

31 Mart'ta yapılan mahalli idareler seçim sonuçlarına ilişkin, İlçe Seçim Kurullarına itiraz saat 15.00 itibariyle sona erdi. Beykoz’da 31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Alaattin Köseler yüzde 45.87 oyla seçimi kazanırken, AK Parti adayı Murat Aydın ise yüzde 44.91 oyla ikinci sırada yer almıştı. Seçim sonuçlarına göre; CHP adayı Alaattin Köseler, 68 bin 453 oy alırken, AK Parti adayı Murat Aydın 77 bin 20 oy almıştı.

BEYKOZ'DA 154 BİN 403 SEÇMEN OY KULLANDI

31 Mart'ta Beykoz'daki 186 bin 911 seçmenden 154 bin 403'ü oy kullandı ve oyların 149 bin 236'sı geçerli sayıldı. İlçede seçime katılım oranı yüzde 82.61 oldu. Bu sonuçların ardından Beykoz İlçe Seçim kuruluna gelen Ak Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, Ak Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk ile Ak Parti ve MHP'nin Beykoz İlçesi yöneticileri sonuçlara itirazda bulundu. CHP’den İstanbul Milletvekili Ali Gökçek ve ilçe parti yöneticilerinin de İlçe Seçim Kuruluna geldiği görüldü.

DHA