AK Parti'de kongre yaklaşırken Davutoğlu-Babacan krizi

AK Parti Aydın İl Teşkilatı’nda 7’nci Olağan Kongre çalışmaları sürüyor.

Delege seçimlerinin ardından ilçe kongre hazırlıkları devam ederken Yenipazar İlçe Başkanı Mehmet Sümer, Söke İlçe Başkanı Namık Yıldırım ve Çine İlçe Başkanı Mehmet Tosun’un kısa süre aralarla sosyal medya hesaplarından tekrar aday olmayacaklarını duyurdu.

Birgün'den Aycan Karadağ'ın AK Parti kulislerinden aldığı bilgilere göre, Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu ‘Gelecek Partisi’ ve Ali Babacan’ın bu ay içerisinde kuracağı partiye kaymaların olacağı düşünülen bölgede önemli isimlere görev verileceği için yeni dönemde kadroların birçoğunun değişeceği iddia edildi.