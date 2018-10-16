AK Parti'den af ve başkonsolos açıklaması

AK Parti'nin MYK toplantısı sonrası, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi için "Cumhur ittifakına verilen önemin altını çiziyoruz. Her iki partide Cumhur ittifakı konusunda hassas" dedi. Çelik Af tartışmalarıyla ilgili ise "farklı yaklaşımlar olabilir bunlar ittifakı bozmaz" değerlendirmesinde bulundu. Çelik Suudi Konsolosun ülkesine gitmesiyle ilgili soruya da "Seyahatinin engellenmesi söz konusu olamaz. Bunların faaliyetleri Viyana Sözleşmesi'yle garanti altına alınmıştır" cevabını verdi.

AK Parti MYK toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Cumhur ittifakı: Cumhur ittifakına verilen önemin altını çiziyoruz. Her iki partide Cumhur ittifakı konusunda hassas. Bu ittifakın ortaya koyduğu siyasal tutumun milletimize daha büyük hizmetler gerçekleştireceği konusunda kesin mutabakat vardır.

Af tartışması: Farklı yaklaşımlar olabilir bunlar ittifakı bozmaz. Kimsenin kişisel olarak uğradığı haksızlığı affetme yetkisine biz sahip değiliz, bu yaklaşımı gözeterek bir çalışma yapılıyor

ODTÜ'lü öğrenciler: Bu gençler kesinlikle kabul etmeyeceğimiz pankart açmışlardır. Doğal olarak ortaya bir dava çıkmıştır. Zaman içerisinde gençlerin aileleri ve kendileri temas kurdular. Yaptıklarının o manaya geleceğini, amaçlarının dışında bir tablo ortaya çıktığını söylediler ve Cumhurbaşkanımızla görüşmek istediler. Bu genç arkadaşlarımız hangi projelerde yer almış, neler yapmış Cumhurbaşkanımız inceledi. Hatta bir genç arkadaşımızın projesi ödül almış. Cumhurbaşkanımız da arkadaşları uyararak affetmiştir. Bu arkadaşlarımızın davaları yarın geri çekilecek.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamaSuudi Konsolosluğun dokunulmazlığı var. BM İnsan Hakları Konseyi sözcüsü bu şahsın dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini söyledi.

Suudi konsolos Türkiye'den kaçtı

Kaşıkçı olayı: Suudi Konsolosluğun dokunulmazlığı var. BM İnsan Hakları Konseyi sözcüsü bu şahsın dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini söyledi. Seyahatinin engellenmesi söz konusu olamaz. Bunların faaliyetleri Viyana Sözleşmesi'yle garanti altına alınmıştır. İlk andan itibaren biz kendi soruşturmamızı yürütmek adına, konsolosluğa girilmesi için talepte bulunduk. Karşı taraftan anında olumlu karşılık verilmedi. Daha sonra verildi. Türkiye bağımsız soruşturmasını yürütüyor. Bu egemenlik haklarımız içerisinde, başkonsolosluk binası başka ülkenin toprağı sayılsa da Türkiye Cumhuriyeti’nde olmuştur. Bir başsavcı vekili bu soruşturmanın başındadır.

Sağlıkta tasarruf iddiası: Herhangi bir hastanemizde bir boşluğun söz konusu olmaması için bizzat bu konu Sağlık Bakanlığı tarafından takip edilmektedir. Vatandaşlarımızın herhangi bir şekilde tedirgin olmasına gerek yoktur. Sağlık hizmeti en dinamik şekilde şimdiye kadar olduğu gibi AK Parti dönemlerinde Cumhuriyet tarihinde olmayacak kadar parlak bir dönemine kavuşmuştur.