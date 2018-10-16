Suudi konsolos Türkiye'den kaçtı

2 Ekim tarihinde Suudi Arabistan konsolosluğuna girdikten sonra kaybolan ve korkunç bir cinayete kurban gittiği iddia edilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili olarak gündeme gelen Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi bugün Atatürk Havalimanı'ndan kalkan tarifeli uçakla ülkesine döndü.

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldüğüne dair kanıtların çıktığı iddia edilmişti.

Associated Press (AP) ajansı, önceki gün Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda arama yapan polislerin kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne dair "kesin kanıtların" olduğunu iddia etmişti.

Associated Press, ismi açıklanmayan Türk yetkililere dayandırdığı haberinde Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğüne dair kanıt bulunduğunu duyurdu. Türk yetkili bahsi geçen kanıtlar hakkında detaylı bilgi vermedi. Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi'nin ise Türkiye'den ayrılıp, ülkesine döndüğü belirtildi.

14 GÜNDÜR KONUTUNDAN ÇIKMAMIŞTI

Başkonsolos, 2 Ekim'de Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardından konutundan çıkmamıştı.

Başkonsolosun yaşadığı konutunda ve konsolosluk araçlarında bugün akşam saatlerinde arama yapılması bekleniyordu.

BAŞKONSOLOSU'N KONUTUNDA ARAMA

CNN Türk Muhabiri Sena Alkan'ın haberine göre; Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi, bugün saat 17:00 uçağıyla ülkesine döndü.

Dışişleri kaynakları, Suudi Başkonsolos ile ilgili Türkiye tarafından alınmış bir karar olmadığını belirtiyor. Başkonsolosun, Suudi makamlarla istişare amacıyla çağırılmış olabileceği de iddia ediliyor. Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri Uteybi’nin konutuna arama yapmak için girdi.





