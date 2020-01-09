AK Parti'den Cemevlerine ret!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, cemevlerinin ibadethane statüsünün imar planına işlenmesi konusuyla ilgili çalışma başlattı. Konu, aralık ayı meclis toplantısında hukuk ve imar komisyonlarına sevk edildi. AK Parti, her iki komisyonda bu öneriyi reddetti. Öneri CHP’li meclis üyelerinin oylarıyla komisyondan geçti.

Gündeme Bakış'ın haberine göre İzmir Büyükşehir Belediyesi, cemevleri ile ilgili önemli bir adım atmıştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in önerisi ile cemevlerinin ibadethane statüsünün imar planlarına işlenmesi konusu Büyükşehir Belediyesi’nin aralık ayı toplantısında gündeme gelmişti. Öneri, hukuk ve imar komisyonlarına sevk edilmişti.

AK PARTİLİ ÜYELER REDDETTİ

Gündeme Bakış’ın edindiği bilgiye göre; hukuk ve İmar komisyonları öneriyi görüştü, AK Partili meclis üyeleri öneriye ret oyu verdikleri belirtildi. Öneri CHP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Haberde AK Partili meclis üyelerinin, “Bu öneri yasaya aykırı. Yasaya göre cami, mescit, sinagog ve kiliseler ibadethane olarak kabul ediliyor. Cemevlerini ibadethane olarak görme yetkisi belediyede değil. Bu yasa koyucuya ait bir görev. Bunun için de yasal bir düzenlemesi yapılması lazım” ifadeleri aktarıldı.

CHP’li meclis üyeleri ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin konuyla ilgili kararının olduğu, cemevlerinin ibadethane statüsünün imar planına işlenmesi konusunda bir sıkıntı olmadığını belirtti.

Önerinin pazartesi günü gerçekleşecek İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında görüşülmesi bekleniyor.