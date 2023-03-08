AK Parti'den, Erdoğan'ı kızdıracak ''deprem itirafları'' raporu

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilimizi yıkıp 46 binden fazla canı yitirdiğimiz depremlerin ardından bölgede yaşanan koordinasyonsuzluklarla ilgili olarak afet bölgesinde incelemede bulunan AK Partili milletvekillerinin topladığı raporlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilecek.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından AFAD’da yaşanan koordinasyon eksikliğine AK Parti’nin milletvekilleri de “isyan etti”.

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'nun haberine göre deprem bölgelerinde incelemelerde bulunan milletvekilleri, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz başkanlığında toplanan AK Parti kapalı grup toplantısında, depremin ilk günlerindeki “koordinasyonsuzluk” ve “geç bildirimleri” dile getirdiği öğrenildi. AK Partili milletvekilleri, “Koordinasyon eksiklikleri yaşandı. Örneğin bir bölgede gelen yardımlar arasında gıda fazlalığı var ancak su eksik. Bir başka bölgede ise tam tersi. Geç bildirim ve bazı bildirim eksiklikleri de oldu” ifadelerini kullandı.

Bölgeye giderek incelemelerde bulunan bir başka milletvekilinin ise “tüm depremzedelerin konteyner kente gitmek istediğine” dikkat çekti.

Raporların Erdoğan’a iletileceği toplantıda AK Partili isim, “İnsanların tuvalet ve elektriğin olmadığı çadırlar yerine konteyner ya da prefabrik evlere yerleştirilmesi gerektiğini” vurguladı.

Cumhuriyet