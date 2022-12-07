AK Partili başkan 10 zincir marketi kapattı

AK Parti - MHP iktidarıyla zincir marketler arasındaki "restleşmede" dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Ağrı'da AK Partili Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın talimatı ile 10 zincir marketin daha faaliyetine ara verildi.

Ağrı’da AK Partili Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın talimatları ile kent merkezindeki market ve iş yerlerinde, gramaj kontrolü, raf-kasa fiyatları uygunluk, hijyen ve düzen denetimi, son kullanma tarihi kontrolü, fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi yapıldı. Sözcü gazetesinden Orhan Bozkurt'un haberine göre zabıta ekiplerinin gerçekleştirmiş olduğu denetimlerde şartları taşımayan 5 market mühürlenerek, faaliyetlerine ara verildi. Ağrı’da son bir haftada yapılan denetimlerler sonucu 10 zincir market mühürlenmiş oldu. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, marketlere yönelik denetim görüntülerini paylaşarak, “Halkımızın hizmetkarıyız. Halkımız adına denetimlerimiz devam edecektir” dedi. (Kaynak)