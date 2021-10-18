AK Partili Başkanı'ndan ''Şikeci Fenerbahçe'' paylaşımı

Trabzon'a bağlı Ortahisar'ın AK Partili Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, sosyal medyadan Fenerbahçe için "Alışmışlar şike yapmaya. Sizin adaletten bahsetmeye hakkınız yok. 2010-11'deki gibi şampiyon olacağız" mesajını paylaştı.

Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in sosyal medya paylaşımı, Fenerbahçe taraftarını çok kızdırdı. Genç'in Fenerbahçeliler'e yaptığı 'Şike' yakıştırması büyük tepki çekti.

"Fener'in Başkanı ve yöneticisi Erol Bilecik, adaletten bahsediyor. Her türlü mücadeleyi saha dışında yapacağız diyor. Alışmışlar ŞİKE yapmaya. Sizin Adaletten bahsetmeye hakkınız yok. Merak etmeyin biz 2010/2011 deki gibi Şampiyon olacağız. En büyük Trabzonspor" ifadelerini yazdı.

Fenerbahçeli taraftarlar ve Trabzonsporlu taraftarlar bu paylaşımın altında adeta laf dalaşına girdi. Başkan'ın bu paylaşımı üzerine iki takım taraftarları birbirlerine hakarete varan sert mesajlar yazdı.

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