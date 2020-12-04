AK Partili belediyeden 5 milyon TL'lik akılalmaz harcama

Gaziantep’in AK Partili Şahinbey Belediyesi, 5 milyon 790 bin liraya, 15 bin adet kol saati aldı. Belediye kol saatlerini yeni evlenen çiftlere dağıtacak.

İhaleye tek firma katıldı ve şartnamede belirtilen saatlerin özellik ve markalarının, ihaleyi alan firmanın envanterinde bulunması da dikkat çekti.

Maliyet belediye tarafından 5 milyon 125 bin TL olarak belirlendi ancak firma ile 5 milyon 790 bin TL'lik sözleşme imzalandı.

Geçmişte seccade, fincan takımı, aşure malzemesi, top, çamaşır makinesi alımlarına da milyonlar harcayan Şahinbey Belediyesi, saat sözleşmesini 5 Kasım'da imzaladı.

“ANTİALERJİK OLACAK”

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre; saat şartnamesi şöyle:

- Kordonu deri, çelik veya hasır örgülü olacak. Suya, buğuya, çizilmeye karşı dirençli olacak.

- Ahşap veya ceviz kutuya konulacak. Kutuda bir kadın bir de erkek saati olacak. Ürünler antibakteriyel ve antialerjenik olacak.

- Revello, RMS Romanson & Co, Dice Kayek ve Grand Romanson markaların belirlenmiş modelleri ve garanti süresi de 2 yıl olacak.

Aynı firma İstanbul'un AK Partili Başakşehir Belediyesi'ne 580 bin lira karşılığında 4 bin adet saat satmıştı.