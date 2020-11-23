AK Partili belediyeden ulaşıma fahiş zam1

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin UKOME (Ulaştırma ve Koordinasyon Merkezi) tarafından gerçekleştirilen toplantısında yüzde 16,7 oranında zam yapıldı.

Şehir içi tam bilet 3 TL’den 3,50 TL’ye, Tramvay tam ücreti 2 TL’den 2,5 TL’ye, Deniz ulaşımı ise 3,75 TL’den 4, 25 TL’ye çıkarıldı. Şehir içi öğrenci 1,60 TL’den 1,75 TL’ye, Tramvay öğrenci ücreti 1,25 TL’den 1,50 TL’ye, Deniz ulaşımı öğrenci 2 TL’den 2,25 TL’ye çıkarıldı. Şehir içi indirimlilerin ücreti 2,25 TL’den 2,55 TL’ye, Tramvay ücreti 1,5 TL’den 1,75 TL’ye, Deniz ulaşımı ise 2,75 TL’den 3,10 TL’ye çıkarıldı.

“HALKA İHANETTİR, ZULÜMDÜR”

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Kocaeli İl Örgütü, AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin almış olduğu ulaşıma zam kararına karşı, “Ulaşıma yapılan zam halka ihanettir, zulümdür” başlıklı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de Kocaeli halkının temel ihtiyaçlarından biri olan ulaşım konusunu bir kâr aracı olarak görmektedir. O nedenle yapılan zamlar halka ihanettir, kabul edilemez” ifadelerine yer verildi.

“HALKIMIZIN YAŞAM ŞARTLARINI ZORLAŞTIRACAKTIR”

Kocaeli’de vatandaşların pandemi nedeniyle işlerini kaybettiklerine, işsizlik ücreti ile geçinmeye çalıştığını vurgulayan HKP Kocaeli İl Örgütü “Halkımızın zor günlerden geçtiği, geçim derdinde olduğu bu dönemde ulaşıma yapılan zamlar halkımızın yaşam şartlarını iyice zorlaştıracaktır” ifadelerine yer verildi.

“HALKA DA ACI REÇETEYİ GÖSTERMEKTEDİRLER”

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Açlık sınırının 2 bin 447 lira 72 kuruş, yoksulluk sınırının 7 bin 973 lira 2 kuruş olduğu bir dönemde çalışanların çoğunluğu Açlık Sınırının altındaki Asgari Ücretle yaşam savaşı vermeye çalışırken yönetenler harcamalarında hiçbir tasarrufa gitmedikleri gibi, halka da acı reçeteyi göstermektedirler. Yani artan maliyetlerin ve ekonomik krizin faturası halkımıza yeni zamlarla, vergi artışları ile çıkarılmaktadır. Bir yandan ülkemizin doğal zenginliklerini yerli yabancı Parababalarına peşkeş çekiyorlar. Diğer yandan da bu ülkenin gerçek sahibi olan Emekçi Halkımıza yapılan zamlarla memleketi dar ediyorlar.

“ULAŞIM TİCARİLEŞTİRİLEMEZ”

Ulaşım hizmetinin kamu hizmeti olarak görülmesi ve buna uygun ulaşım politikalarının üretilmesi gerekir. Ancak ne yazık ki, ülkemizde neredeyse tüm belediyelerde olduğu gibi AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de Kocaeli halkının temel ihtiyaçlarından biri olan ulaşım konusunu bir kâr aracı olarak görmektedir. O nedenle yapılan zamlar halka ihanettir, kabul edilemez.

“GERÇEK HALKSEVERLİK, VATANSEVERLİK BUDUR”

Partimizin tüzük ve programına göre ihtiyaç fiyatlandırmasında; kira, ısıtma, aydınlatma, su ve iletişim masraflarını içine alan BARINMA giderleri, kişi gelirinin en çok 10’da birini; yiyecek, içecek masrafları en çok 5’te birini; devlet masrafları ve vergiler en çok 10’da birini geçmeyecek. Yani barınma, ulaşım vb. giderler insanlarımızın gelirinin küçük bir kısmıyla karşılanabilir olacak. Bugün olduğu gibi, tüm gelirini bu ihtiyaçlara ayırması gerekmeyecek. İşte gerçek halkseverlik ve vatanseverlik budur! Bu nedenle de AKP’giller’in işsizlik, pahalılık, zam zulüm politikalarına karşı halkımızı HKP’de örgütlenmeye ve birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz."