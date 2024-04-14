AK Partili eski Belediye Başkanı'ndan skandal paylaşım
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AK Parti'den CHP'ye geçen Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Belediyesi'nin eski AK Partili Başkanı Ekrem Yavaş, bayram tatilinden dönen tatilcilerin fotoğrafını "çekilin, aç Türkler tatilden dönüyor" notuyla paylaşınca büyük tepki çekti.
31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimlerde Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Serkan Sak oyların yüzde 52,57'sini alarak belediye başkanı seçilmişti.
Seçim yarışında yüzde 40,16'lık oyuyla ikinci sırada kalan AK Parti adayı ve önceki dönem belediye başkanı Ekrem Yavaş, tepki çeken bir paylaşımda bulundu.
Eski AK Partili belediye başkanı Ekrem Yavaş'ın bayram tatilinden dönüşte yaptığı paylaşım büyük tepki topladı.
Paylaşımda Yavaş, "Çekilin aç Türkler tatilden dönüyor" ifadelerini kullandı. Paylaşımının büyük tepki çekmesi üzerine Yavaş, bu paylaşımını kaldırdı.
İşte Yavaş'ın apar topar sildiği o "aç Türkler geliyor" paylaşımı:
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