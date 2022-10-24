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AK Partili meclis üyesine silahlı saldırı

AK Partili meclis üyesine silahlı saldırı
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Kocaeli’de Kartepe Belediyesi AK Partili Meclis Üyesi Recep Ubay, sahibi olduğu restoranın önünde silahlı saldırıya uğradı.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde iddiaya göre, İ.Ö isimli bir şahıs ile restoran sahibi Kartepe Belediyesi AK Parti'li Meclis Üyesi Recep Ubay arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı.

İ.Ö. isimli şahıs yanındaki tabancayla daha öncesinden de husumetli olduğu Recep Ubay’a ateş açtı. Ubay, kanlar içinde yerde kalırken vuran şahıs ise olay yerinden uzaklaştı.

HASTANEYE KALDIRILDI
Durumun çevredekiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ubay, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aynı zamanda Kartepe Belediyesi AK Parti'li Meclis Üyesi Ubay’ın her iki bacağından yaralı olduğu öğrenildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, olay yerinde bırakılan tabancaya el koydu. Tabanca incelenmek üzere olay yeri ekipleri tarafından alındı.

Kaçan şahsı yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Etiketler ak parti meclis meclis ütes meclis üyesi
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