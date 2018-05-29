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  3. 29 Mayıs 2018 09:22

AK Partili milletvekili adayının afişi olay oldu

24 Haziran seçimleri için AK Parti'den milletvekili adayı olan Hüseyin Yayman'ın seçim afişleri alay konusu oldu.

AK Partili milletvekili adayının afişi olay oldu
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AK Parti Hatay Milletvekili adayı Hüseyin Yayman'ın afişindeki hata, sosyal medyada alay konusu oldu.

Hüseyin Yayman için hazırlanan afişte “Birlik, bereket, bolluk için Hatay bize biz Hata'ya emanetiz” ifadeleri yer aldı.

Sözcü gazetesi yazarı Zeynep Gürcanlı da sosyal medya hesabından “Ahahaha! Bu gerçek mi?” mesajını paylaştı.

Aynı zamanda eski gazeteci de olan Hüseyin Yayman'dan ise afiş hakkında açıklama yapılmadı.

Afişin doğru olup olmadığı konusunda sosyal medyadaki tartışmalar sürüyor.

İŞTE O AFİŞ

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