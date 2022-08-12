AK Parti'nin 1 yılda kaybettiği oy oranı hesaplandı

Her ne kadar AK Parti ve MHP seçim anketlerini görmezden gelse de iktidarın oy kaybı bir kez daha ortaya çıktı. ORC Araştırma, AK Parti'nin Ağustos 2021-Ağustos 2022 arasındaki oy kaybını grafikle açıkladı

ORC Araştırma, son bir yılda AK Parti’nin oy değişimlerini gösteren grafiği yayımladı. Buna göre AK Parti, son bir yılda yüzde 33,4’ten yüzde 27,3’e gerileyerek 6,1 puan kaybetti. AK Parti, 2018’de oyların yüzde 42,6’sını almıştı. ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, geçen ay düzenledikleri ankette ‘cumhur ittifakı’ndaki büyük erimeyi gördüklerini belirtmiş, CHP’nin birinci, AK Parti’ninse üçüncü parti olma ihtimali olduğunu söylemişti. ORC Araştırma’nın Twitter’da paylaştığı ankete göre 2018 seçimlerinde yüzde 42,6 oy alan AK Parti, Ağustos 2021’deki anketlerde yüzde 33,4 oy potansiyeline sahipken, bu ayki ankette yüzde 27,3’e geriledi.