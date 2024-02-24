AK Parti'nin Ankara adayı Altınok'tan ''aynı adrese ihale'' savunması

AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok'un Keçiören Belediye Başkanlığı döneminde kırmızı et ihalelerinin devamlı aynı adrese verilmesiyle ilgili eleştirileri "kim en düşük fiyat verdiyse ihaleyi ona verdik" diyerek savundu.

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok'un Keçiören Belediye Başkanlığı döneminde yalnızca 11 aileye et yardımı yaptığı hatta Keçiören Belediyesi’nin kırmızı et ihalelerinin devamlı aynı adrese verildiği tespit edilmişti.

Altınok konuyla ilgili yaptığı açıklamayla ihalelerde usulsüzlük yapılmadığını öne sürerek “Kim düşük fiyat veriyorsa o işi alır. Biz de öyledir. 20 yıldır görev yapıyorum, yüksek fiyat veren hiçbir firma bizden ihale alamamıştır. Kim en düşük fiyat verdiyse o almıştır” diyerek kendini savundu.

Ancak bahsedilen ihalelerin pazarlık usulü ile yapıldığı ve tek katılımcıyla gerçekleştirildiği ortaya çıktı.