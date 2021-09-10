Akademisyene saldırı davasında yeni gelişme

İstanbul Nişantaşı'nda bir parkta akademisyen Neşe Nur A.'yı darbettiği iddiasıyla yargılanan Eray Ç.'nin tahliyesine karar verildi.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 3'üncü celsesi görülen duruşmada, 6 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Eray Ç. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Şikayetçi Neşe Nur A. ve Yasemin F. ise duruşmaya gelmedi.

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ DAVAYA KATILMA TALEBİNDE BULUNDU

Hakim, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin duruşmaya katılma talebinde bulunduğunu belirtti. Bunun üzerine sanık Eray Ç., "Söylediklerimde Gaziosmanpaşa'yı kötüleme niteliği bulunmamaktadır" dedi.

SAVCI BELEDİYENİN TALEBİNİN REDDİNİ İSTEDİ

Duruşma savcısı, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin davaya katılma talebini iste suçtan zarar görme ihtimali bulunmadığı gerekçesiyle reddini istedi. Savcı, sanığın delillerin büyük ölçüde toplanmış olması ve delil karartma şüphesinin bulunmadığı gerekçesiyle tahliyesini talep etti.

"RAPORLAR ÇELİŞKİLİ"



Sanık Eray Ç., hakkında lehe hükümlerin uygulanmasını talep ederek "Kendisi olay gününden 3 gün sonra rapor almıştır. İlk verdiği ifadede, benim yere düşürdüğümü söyleyerek darp raporu almıştır. Çelişkili ifadeler vermiştir. Savunmalarıma ekleyeceğim başka bir şey yoktur" dedi. Sanık avukatı ise "Müvekkilim 90 gündür tutukludur. Atılı eylemlerin alt ve üst sınırları gözetildiğinde, delil karartma şüphesi bulunmadığından tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Tanık polis memuru hakkında yeniden zorla getirme kararı çıkarılmasına karar veren mahkeme, Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nün hazırladığı rapor ile İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'nın hazırladığı raporlar arasında çelişkinin giderilmesi için dosyanın Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilmesine karar verdi. Mahkeme sanığın tutuklulukta kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine hükmetti. Duruşma ertelendi.

DHA