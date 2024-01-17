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Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor

Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor
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Yeni yıla otomatik ÖTV zammıyla giren akaryakıt fiyatları Ocak ayındaki zam furyası devam ediyor. Ocak ayının ikinci akaryakıt zammı açıklandı. İşte beklenen zam ile güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

HABER3COM

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 3 Ocak Çarşamba günü Aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte akaryakıt ve içkiye gelecek özel tüketim vergisi (ÖTV) zammı da netleşmişti ve son 1 yıldır zam yağmuru altındaki akaryakıt fiyatlarındaki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin ardından hızlanan zamlarla Cumhuriyet tarihinin rekor seviyesine ulaşan benzin, motorin ve LPG fiyatları yeni güne dev bir zamla başlamıştı.

Hatırlanacağı gibi geçen seneki Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesinde benzinin litresi 19 lira 81 kuruşa, motorinin de 18 lira 59 kuruşa satılıyordu. Gelir İdaresi Başkanlığı yaptığı duyuru ile son altı ayda meydana gelen değişim oranının TÜİK tarafından yüzde 25.61 oranında hesaplandığını, buna göre ÖTV tutarlarının yeniden belirlendiğini açıkladı. ÖTV artışıyla birlikte benzine 2.31 lira, motorine 2.17 lira, LPG’ye ise 1 liralık zam yapıldı.
 

ÖTV I sayılı listeye göre kurşunsuz 95 oktan benzinin ÖTV tutarı 7.52 liradan 9.45 liraya, motorinde 7.05 olan ÖTV tutarı 8.86 liraya, LPG’de 5.77 olan tutar 7.25 liraya, doğalgazdaki tutar ise 0.0747 liradan 0.0938 liraya yükseldi. Akaryakıt ürünlerinin maktu ÖTV tutarlarına 16 Temmuz'da 5'er TL'lik artış yapılmıştı.

ÖTV zammı sonrası motorine indirim gelmişti ama... 

Bu zamların ardından, 5 Ocak Cuma günü itibariyle geçerli olmak üzere motorin grubunda 41 kuruş indirim gelmişti. Ancak bu 41 kuruşluk indirimi kırpan bir zam 6 Ocak tarihi itibariyle pompa fiyatlarına yansıdı.

Yeni yıl zamları devam ediyor

6 Ocak'taki son zammın ardından akaryakıt fiyatları bir kez daha zamlanıyor. 

Son olarak, gelen habere göre, otogaz (LPG) grubuna 18 Ocak 2024 Perşembe günü 37 kuruş zam gelmesinin beklendiği duyuruldu.

Benzin ve motorinin fiyatına ilişkin ise yeni bir güncelleme paylaşılmadı.

Erdoğan'ın zam yapmama, zam oranı değiştirme yetkisi vardı ama...

Öte yandan otomatik ÖTV zammı pompa fiyatlarına yansırken, Cumhurbaşkanı’nın otomatik zammı yaptırmama veya farklı tutarlarda uygulatma yetkisini kullanmadı ve benzine 2.31 lira, motorine 2.17 lira, LPG’ye ise 1 liralık zam geldi.
 

Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

6 Ocak 2024 Cumartesi günü itibariyle Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere, çevresindeki illerle aynı fiyata satıldığı için bazı illerimizde güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:

Ankara
Benzin fiyatı: 37,53 TL
Motorin fiyatı: 39,77 TL
LPG fiyatı: 19,94 TL 

İstanbul
Benzin fiyatı: 36,87 TL
Motorin fiyatı: 39,03 TL 
LPG fiyatı: 19,90 TL

İzmir
Benzin fiyatı: 37,77 TL 
Motorin fiyatı: 39,98 TL
LPG fiyatı: 19,72 TL

Antalya
Benzin fiyatı: 38,24 TL
Motorin fiyatı: 40,45 TL
LPG fiyatı: 19,90 TL 

Diyarbakır
Benzin fiyatı: 38,31 TL
Motorin fiyatı:  40,64 TL
LPG fiyatı: 19,41 TL 

Edirne
Benzin fiyatı: 37,74 TL
Motorin fiyatı: 40,02 TL
LPG fiyatı: 19,47 TL 

Hatay
Benzin fiyatı: 37,96 TL
Motorin fiyatı: 40,15 TL
LPG fiyatı: 19,21 TL 

Kars
Benzin fiyatı: 38,23 TL 
Motorin fiyatı: 40,57 TL
LPG fiyatı: 18,90 TL

Muğla
Benzin fiyatı:  37,85 TL 
Motorin fiyatı: 40,06 TL
LPG fiyatı: 19,76 TL

Rize
Benzin fiyatı: 38 TL 
Motorin fiyatı: 40,20 TL
LPG fiyatı: 20,11 TL

Trabzon
Benzin fiyatı: 37,97 TL 
Motorin fiyatı: 40,23 TL
LPG fiyatı: 19,79 TL

Van
Benzin fiyatı: 38,30 TL 
Motorin fiyatı: 40,69 TL
LPG fiyatı: 20,05 TL

 
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