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Akdeniz’de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz’de 4,2 büyüklüğünde deprem
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Akdeniz açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz açıklarında saat 06.47’de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz’de Muğla’nın Datça ilçesine 201,61 kilometre mesafede 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

 






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