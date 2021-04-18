Akdeniz'de korkutan deprem

Akdeniz açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşların kendilerini tedbir amacıyla dışarı attığı öğrenildi.

Kandili'den alınan bilgiye göre Akdeniz'de ,4 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 19 :26'da meydana gelen depremin 9,4 kilometre derinlikte olduğu bildirildi.

Deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı veya mal kaybı bilgisi geçilmedi. Depremi hisseden vatandaşların kendilerini tedbir amacıyla dışarı attığı bildirildi.