Akıllı Mobilya ve Mekanizmalı koltuk Modelleri - Baressi Mobilya

Akıllı mobilya modelleri son zamanların en çok tercih edilen mobilya modellerine verilen genel bir isim.

Akıllı mobilya modelleri son zamanların en çok tercih edilen mobilya modellerine verilen genel bir isim. Birden fazla işlevi olan ve dönüştürülebilen mobilya modelleri olarak karşımıza çıkan akıllı mobilyalar, işlevsel anlamda sizleri oldukça rahatlatacak modellerdir.

Genellikle mekanizmalı olarak karşımıza çıkan akıllı mobilya modelleri, konfor alanlarınızdaki şıklığın bir parçası olmak adına Baressi Mobilya tarafından özel olarak hazırlanmaktadır.

Baressi Mobilya, sizlerin bu keyfini daha da kaliteli bir yer haline getirmek adına, özel olarak sinema koltuğu modelleri üretimi gerçekleştirmektedir.

Özel olarak hazırlanan bu mekanizmalı koltuk modelleri, ister tekli ister ikili isterseniz de daha fazla koltuğun yan yana gelerek tasarlanmasından oluşabilmektedir.





Hasta Koltuğu Modelleri



Hasta koltuğu modelleri, mekanizmalı koltuk modelleri arasında en bilinen koltuk modeli. Hasta, engelli ve aynı zamanda da ihtiyacı olan tüm insanlar tarafından kullanılacak olan mekanizmalı hasta koltuk modelleri, kişilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda sadece ergonomi temel alınarak oluşturulmaktadır.





Tüm teknik özelliklerinin yanı sıra şıklık anlamında da mükemmel tasarımlara sahip olan Baressi hasta koltuğu modelleri, Masko Baressi mağazalarında sizlerin beğenisine sunulmuştur.

Masko Baressi mağazasını ziyaret ederek ürünleri daha yakından inceleyebilir ve ürünler hakkında Baressi iç mimarlarına merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.