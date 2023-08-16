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Akrebin soktuğu bebek yoğun bakıma alındı

Akrebin soktuğu bebek yoğun bakıma alındı
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Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde akrebin soktuğu 1 yaşındaki Mehmet Ali Y., kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedaviye alındı.

Silvan'a bağlı kırsal Boyunlu Mahallesi’nde uyanıp ağlamaya başlayan 1 yaşındaki Mehmet Ali Y.'yi kontrol eden annesi, akrep soktuğunu fark etti.

Aile, bebeği hemen Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Mehmet Ali bebek, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi. Mehmet Ali Y.’nin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Etiketler bebek akrep sokma
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