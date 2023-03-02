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Ali Ağaoğlu'na kötü haber! Milas projesinde karar iptal edildi

Ali Ağaoğlu'na kötü haber! Milas projesinde karar iptal edildi
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Muğla’nın Milas ilçesindeki Tuzla Sulak Alanı ve Sarıçay Deltası arasındaki bölgede Ağaoğlu Holding’e ait ‘Turizm Kenti Projesi’ için verilen ÇED olumlu kararı Muğla Büyükşehir Belediyesi müdahil olduğu dava sonucunda iptal edildi.

Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Boğaziçi mahallesinde yer alan Tuzla Sulak Alanı, zengin biyoçeşitliliğine rağmen yapılaşmaya açılmaması ve korunması için Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin de müdahil olduğu davada ÇED Olumlu Kararının iptal edilmesine karar verildi. 

Muğla’nın Milas ilçesindeki Tuzla Sulak Alanı ve Sarıçay Deltası arasındaki bölgede Ağaoğlu Holding tarafından ‘Turizm Kenti Projesi’ için ÇED olumu raporu verildi. Karar mahkemeye  taşınırken ÇED olumlu raporunun iptal edilmesi sağlandı.

250’YE YAKIN KUŞ TÜRÜ YOK OLACAK

2001 yılında IBA (Important Bird Area) tarafından kuş alanı olarak belirlenen ve 2004 yılında Ulusal Sulak Alan Komisyonu tarafından koruma kapsamına alınarak yönetim planı yapılan Tuzla Sulak Alanı 250’ye yakın kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Başta pelikan ve flamingo gibi nadir kuş türlerine ev sahipliği yapan alandaki doğal, kültürel ve tarihsel dokunun zarar göreceği gerekçesiyle projenin ve ÇED olumlu kararı iptali için dava açıldı. 

Muğla Büyükşehir Belediyesi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine Muğla 3.İdare Mahkemesine Muğla ili, Milas ilçesi, Dörttepe mevkiinde Akdeniz Eğitim Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılması planlanan Turizm Kenti Projesi’ne ilişkin davalı İdarenin 02.06.2021 tarih ve 6289 sayılı kararıyla verilen ÇED Olumlu Kararının yürütülmesinin durdurulması ve iptali talepli açılan davaya davacı yanında müdahil olma talebinde bulunmuş ve talebi kabul edilmişti. 

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021/985 esas sayılı dosya ile 7 Ekim 2021’de dava açılarak Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporun iptali istendi ve mevcut iki davaya müdahil olundu. Milas Tuzla Sulak alanı davasında ÇED olumlu kararının iptal edilmesine karar verildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla’yı doğal güzellikleri ile korumak ve geleceğe taşımak için bugüne kadar 151 dava açtı.

Cumhuriyet

Etiketler Milas tuzla tuzla sulak alanı ali ağaoğlu
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