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Ali Koç'tan Bedri Baykam'a ziyaret

Ali Koç'tan Bedri Baykam'a ziyaret

Ali Koç, ressam Bedri Baykam’ı ziyaret etti. Baykam ziyareti sosyal medya hesabından paylaştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ressam Bedri Baykam’ı ziyaret etti. Baykan sosyal medya hesabından esprili bir yazı yazarak şunları söyledi:

“Sevgili dost, Ali Koç, piramidsand standında Albert Einstein ile karşılaştı. Ancak sohbet edemediler, Profesör biraz uykuluydu! Sanatçı Görkem Candan harika bir iş çıkardı!” 

 

Etiketler bedri baykam ali koç ziyaret
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