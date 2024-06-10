  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Aliyev Türkiye'ye geliyor

Aliyev Türkiye'ye geliyor

Aliyev Türkiye'ye geliyor
Güncelleme:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığından Aliyev'in ziyaretine ilişkin açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetine icabetle, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in, bugün ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştireceği kaydedilen açıklamada, "Ankara’da icra edilecek görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra ayrıca güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulmasının da öngörüldüğü aktarıldı.

 

Etiketler ilham aliyev recep tayyip erdoğan türkiye azerbaycan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hurdalığı yakacaklardı, mahalleyi ateşe verdiler Hurdalığı yakacaklardı, mahalleyi ateşe verdiler Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi: 10 gözaltı var Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi: 10 gözaltı var Merve Dizdar ile Cihan Ayger evlendi Merve Dizdar ile Cihan Ayger evlendi Cem Yılmaz açıkladı: Retina ayrılmış gözüm yüzde 50 görmüyor Cem Yılmaz açıkladı: Retina ayrılmış gözüm yüzde 50 görmüyor Ampute Futbol Milli Takımı 3. kez Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı 3. kez Avrupa Şampiyonu Gamze Özçelik evlendi, tesettür gelinliği olay oldu Gamze Özçelik evlendi, tesettür gelinliği olay oldu Ankara'da hastalıklı köpek alarmı: Valilik teyakkuzda Ankara'da hastalıklı köpek alarmı: Valilik teyakkuzda Yine, yeniden doğal gaz desteği masada Yine, yeniden doğal gaz desteği masada Kilometrelerce geri geri giden otomobil şaşkına çevirdi Kilometrelerce geri geri giden otomobil şaşkına çevirdi Sadettin Saran'dan oy sayımı öncesi önemli açıklamalar Sadettin Saran'dan oy sayımı öncesi önemli açıklamalar