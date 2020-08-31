Allah velilerin yardımcısı olsun! Fiyatlar uçtu!

Koronavirüs salgınından sonra okullarda ders zili bugün çaldı. Okullarda uzaktan eğitimle dersler bugün başladı.

Velilerin gündeminde ise okula başlama maliyetleri var.

Eğitim İş Sendikası yaptığı araştırmada, okula başlama maliyetlerinin ortalama yüzde 21.31 oranında arttığını açıkladı.

“ARAŞTIRMA OKULA BAŞLAYAN BİR ÖĞRENCİNİN VELİYE GETİRDİĞİ YÜKÜ TÜM DETAYLARI İLE ORTAYA ÇIKARMIŞTIR”

Sendikadan araştırmaya ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Dünya genelinde ortaya çıkan Covid-19 salgını nedeniyle ülkemizde okullarımız 16 Mart 2020 tarihinde eğitim öğretime ara vermiştir. 31 Ağustos itibarı ile telafi eğitimleri başlayacaktır. 21 Eylül tarihinde ise yüz yüze eğitimin başlaması planlanmaktadır.



Eğitim-İş olarak her yıl olduğu gibi bu yılda yüz yüze eğitim yapılması halinde, eğitim düzeylerine göre okula başlama maliyetleri araştırması yapılmıştır.

Araştırmamızın amacı, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselere başlayacak öğrencilerin “okula başlangıç maliyetlerini” objektif olarak ortaya çıkarmaktır.

Araştırmamız sosyo-ekonomik düzeyi farklı üç bölgede yapılmıştır.

Eğitim-İş olarak piyasadaki 137 ürünün gerçek fiyatları üzerinden yaptığımız araştırma, okula başlayan bir öğrencinin veliye getirdiği yükü tüm detayları ile ortaya çıkarmıştır.

“TÜM EĞİTİM KADEMELERİNDEKİ ORTALAMA ARTIŞ İSE %21,31 OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR”

2020-2021 eğitim öğretim yılında;

Okulöncesi eğitime başlayan bir öğrencinin okula başlangıç gideri 1402,77 TL olarak tespit edilmiştir. Geçtiğimiz yıla göre, artış oranı %17,09 olarak gerçekleşmiştir.

İlkokul 1 inci sınıfa başlayan bir öğrencinin başlangıç gideri 2302,41 TL’dir. Geçtiğimiz yıla göre, artış oranı %26,99,

Ortaokula başlayan öğrencinin başlangıç gideri 2453,17 TL olarak tespit edilmiştir. Geçtiğimiz yıla göre, artış oranı %23,21,

Liseye başlayan öğrencinin ise 2529,38 TL olarak tespit edilmiştir. Geçtiğimiz yıla göre, artış oranı %17,97,

Tüm eğitim kademelerindeki ortalama artış ise %21,31 olarak gerçekleşmiştir.

Tüm bu verilere dayalı olarak; geçtiğimiz yıla göre, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarının üzerinde bir artış gerçekleşmiş olduğu görülmektedir.

Yaptığımız bu araştırma da, belirtilen rakamlar içerisinde, okula zorunlu alınan bağışlar, sınıfların düzenlenmesi için toplanan paralar, velilerin çocuklarına verdikleri harçlıklar bulunmamaktadır. Yasa dışı yollardan bağış adında alınan bu ücretleri de eklediğimizde, özellikle alt ve orta gelir düzeyindeki ailelere, okul giderleri ciddi bir yük olacaktır.

Grafik 1. 2016-2020 Okula Başlama Maliyetleri

Sendikamız tarafından 2016 yılından buyana yapılan araştırmalara göre son dört yıl içerisinde okul öncesi düzeyde %66,31, ilkokul düzeyinde %75,19, ortaokul düzeyinde %64,63, lise düzeyinde %56,69 oranında ortalama da ise %65,70 oranında artış gerçekleşmiştir.”