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  3. 04 Nisan 2018 18:21

Almanya'dan Türkiye için mutabakat açıklaması

Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Demmer, AB ile Türkiye arasındaki mutabakat hakkında açıklama yaptı.

Almanya'dan Türkiye için mutabakat açıklaması
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Hükümet Sözcü Yardımcısı Demmer, "Alman hükümeti, daha önce olduğu gibi AB ile Türkiye  arasındaki mutabakatın arkasında" dedi.

Alman hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, Alman  hükümetinin Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında sığınmacılar konusunda  yapılan mutabakatın arkasında olduğunu söyledi.

Demmer, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, AB-Türkiye  mutabakatı konusunda Almanya’nın tutumunun değişmediğini belirtti.

Şansölye Angela Merkel’in son olarak hem AB Lider Zirvesi’nde hem de  Federal Meclis’te yaptığı konuşmada AB-Türkiye mutabakatı konusunda açıklamalar  yaptığını anımsatan Demmer, “Alman hükümeti, daha önce olduğu gibi AB ile Türkiye arasındaki mutabakatın arkasında." dedi.

AB Komisyonunun 14 Mart’ta Türkiye’ye ödenecek ikinci 3 milyar avroya  ilişkin AB ülkelerine finansman teklifini sunduğunu belirten Demmer, AB’nin kendi  içinde finansmanın şekli konusunda müzakerede bulunduğunu ifade etti.

AB’de Suriyeli sığınmacılar için ikinci 3 milyar avronun ödenmesinin  tartışılmadığını söyleyen Demmer, sadece bu miktarın nasıl ve ne şekilde  ödeneceğinin ele alındığını kaydetti.

AA

ab , türkiye , mutabakat , almanya
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