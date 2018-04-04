Almanya'dan Türkiye için mutabakat açıklaması

Hükümet Sözcü Yardımcısı Demmer, "Alman hükümeti, daha önce olduğu gibi AB ile Türkiye arasındaki mutabakatın arkasında" dedi.

Alman hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, Alman hükümetinin Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında sığınmacılar konusunda yapılan mutabakatın arkasında olduğunu söyledi.

Demmer, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, AB-Türkiye mutabakatı konusunda Almanya’nın tutumunun değişmediğini belirtti.

Şansölye Angela Merkel’in son olarak hem AB Lider Zirvesi’nde hem de Federal Meclis’te yaptığı konuşmada AB-Türkiye mutabakatı konusunda açıklamalar yaptığını anımsatan Demmer, “Alman hükümeti, daha önce olduğu gibi AB ile Türkiye arasındaki mutabakatın arkasında." dedi.

AB Komisyonunun 14 Mart’ta Türkiye’ye ödenecek ikinci 3 milyar avroya ilişkin AB ülkelerine finansman teklifini sunduğunu belirten Demmer, AB’nin kendi içinde finansmanın şekli konusunda müzakerede bulunduğunu ifade etti.

AB’de Suriyeli sığınmacılar için ikinci 3 milyar avronun ödenmesinin tartışılmadığını söyleyen Demmer, sadece bu miktarın nasıl ve ne şekilde ödeneceğinin ele alındığını kaydetti.