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  3. 14 Ağustos 2018 16:50

Alperen Sakin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme

İzmir'in Çiğli ilçesinde, geçen yıl okul servisinde unutulması sonucu hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüyle ilgili ihmal iddiasıyla bir öğretmen hakkında daha dava açıldı.

Alperen Sakin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme
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3 yaşındaki Alperen Sakin, Çiğli ilçesindeki bir anaokulunda servis içerisinde saatlerce unutulmuş ve hayatını kaybetmişti. 19 Temmuz’da görülen karar duruşmasında da, minik Alperen’in ölümünde ihmali oldukları ve delilleri yok etmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle 6 sanık hakkında hapis cezaları verilmişti. Alperen’in ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ceza alan sanıklar arasında yer almayan öğretmen Nurcan A. hakkında da ihmal olduğu gerekçesiyle dava açıldı.

Hazırlanan bilirkişi raporunda Nurcan A. hakkında, "Her ne kadar resmi olarak müdür vekili konumunda olmasa da olay günü okulda olan iki öğretmenden biri olan, doğum günü kutlamalarına öncelik vererek çocukların yoklamasını sorgulamayan, yoklama yapılması konusunda diğer öğretmen Arzu Gülmez’i uyarmayan Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu öğretmeni Nurcan A.’nın da cezai yönden tali kusurlu bulunduğu"ifadelerine yer verildi.

İHA

izmir , servis
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