Altılı masanın 7 saat süren toplantısından ''bu'' çıktı

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’nin oluşturduğu altılı masanın bugünkü toplantısının ardından bir açıklama yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Ortak adayımız Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı olacak" dedi.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’nin genel başkanlarının oluşturduğu Altılı Masa’nın ikinci tur ilk görüşmesi, bugün Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde CHP Genel Merkezi’nde yapıldı.

Görüşme yaklaşık 7 saat sürdü.

LİDERLERDEN AÇIKLAMALAR

Kemal Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Yarının Türkiye'sini inşa etmek için kamuoyu ile paylaştığımız temel ilkeler ve hedefler doğrultusunda bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduğumuz, ev sahipliğimizde gerçekleşen toplantıya katılan tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum. Bizler, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni’ni hazırlayan altı siyasi parti olarak kararlıyız; ortak adayımız Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı olacak, ülkemizde toplumsal huzur ve barış sağlanacak, adalet tesis edilecek, Cumhuriyet’imiz demokrasi ile taçlanacak!”

Kılıçdaroğlu, paylaşımını sonuna Türk bayrağı emojisi ekledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa’nın ikinci tur ilk görüşmesinin ardından, “Zengin, mutlu ve güçlü bir Türkiye'nin inşası için kurduğumuz ortak akıl platformunun bu değerli toplantısı için, başta ev sahibi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum” dedi.

Temel Karamollaoğlu, görüşmenin ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Yeni bir başlangıç ve yeni bir inşa süreci için kararlılıkla ve emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Milletimiz müsterih olsun. Bu adaletsiz düzene birlikte son vereceğiz! Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, değerli genel başkanlara teşekkür ediyorum.”

Ali Babacan, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Bugün değerli genel başkanlarla yarının Türkiye’si adına önemli kararlar aldık. Toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkürlerimi sunuyorum.”

Ahmet Davutoğlu da sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada “Sizlere söz veriyoruz, Türkiye rahat nefes alacak. Nazik ev sahipliği için CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile değerli katkıları için tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum. Biz kazanacağız.” dedi.

Gültekin Uysal ise görüşmenin ardından sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Milletimizin hiçbir ferdinin inancı, kimliği, dünya görüşü ve yaşam tarzı sebebiyle ötekileştirilmeyeceği, ‘eşit vatandaşlık hukuku’nun muhakkak işletileceği, kaynakların heba edilmediği, demokrasinin hakim olacağı bir Türkiye'yi kurmaya kararlıyız. Bu kararlılıkla biz kazanacağız. Milletimizi 20 yıllık kronikleşmiş sorunlarından kurtarmak ve yaşanabilir bir Türkiye'yi inşa etmek iradesiyle ikinci turuna başladığımız toplantıların ilkinde, öncelikle ev sahipliği dolayısıyla CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve tüm liderlere teşekkür ediyorum.”