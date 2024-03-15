Altın, Dolar ve Euro yeniden uçuşta

Piyasalar haftanın son işlem gününde Türk Lirası karşısındaki zirve seyrini sürdürürken, altın fiyatlarında ABD'den gelen enflasyon ve işsizlik verileri sonrasında kısıtlı bir geri çekilme yaşandı. Dolar ve Euro ise TL karşısında rekor serisine devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Türk Lirası'nın başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller karşısındaki değer kaybı devam ediyor.

Dolar ve Euro haftanın son işlem gününde TL karşısında yine rekor seviyelerde işlem görürken, altın ve gümüşte dünkü geri çekilme sınırlı kaldı.

Geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde 20,50 TL seviyesinde bulunan Dolar kuru 2024 yerel seçimleri öncesinde yüzde 50’den fazla artarak 32 TL'ye, Euro/TL de 35 TL'ye ulaştı.

Dolar/TL 32 TL seviyesini de aşarken TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı şubat sonundan bu yana hızlandı ve TL geçen hafta yüzde 1,8 ile ağustos sonundan bu yana en hızlı değer kaybını yaşadı. Ocak ayında yüzde 2,7, şubatta yüzde 2,9 kayıp yaşayan TL'nin yılbaşından beri kaybı ise yüzde 8 seviyesinde.

Öte yandan bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketini yayımladı. Ankete göre katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40,02 TL iken, bu anket döneminde 40,53 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,15 TL iken, bu anket döneminde 42,79 TL olarak gerçekleşti.

Küresel piyasalarda, ABD'de tüketici ve üretici enflasyonlarının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceği endişesiyle risk iştahı güç kaybediyor.

Dünya genelinde bir süredir devam eden enflasyonla mücadelede sona gelinip gelinmediğine ilişkin soru işaretleri artarken, küresel anlamda gelecek dönem atılacak para politikalarına yönelik belirsizlikler artıyor. Analistler, hem tüketici hem de üretici enflasyonunun tahminleri aşmasıyla Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik ihtimallerin zayıfladığını söyledi.

İşte 15 Mart Cuma Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,20 TL'den başlayan Dolar 32,21 TL'den,

35,06 TL'den başlayan Euro 35,11 TL'den,

41,04 TL'den başlayan Sterlin 41,08 TL'den,

21,74 TL'den başlayan Japon Yeni ise 21,68 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,12 TL'den, Euro 35,06 TL'den, Sterlin 41,03 TL'den, Japon Yeni ise 21,76 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 169 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 159 Dolar'dan,

2 bin 244 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 240 TL'den,

3 bin 948 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 966 TL'den,

16 bin 243 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 294 TL'den,

26,02 TL'den başlayan Gümüş ise 26,11 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 161 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 232 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 948 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 243 TL'den, Gümüş ise 25,77 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ve son 15 günde rekor üstüne rekor kıran kripto para piyasalarında da ise yükseliş yerini düşüşe bıraktı.

Güne 67 bin 737 Dolar'dan başlayan Bitcoin 67 bin 634 Dolar'dan,

3 bin 690 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 686 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 85,11 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 84,95 Dolar'dan işlem görüyor.