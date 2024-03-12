31 Mart'tan sonra Dolar uçacak mı? Dev bankadan döviz ve faiz tahmini

Bank of America (BofA) ekonomistleri TCMB'nin nisan ayında faiz artırabileceğini öngördüklerini söyledi. Seçim sonrası döviz kurlarında ani bir artış beklenmediği belirtildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın üçüncü faiz kararı için geri sayım başladı. Para Politikası Kurulu Toplantısı 21 Mart'ta yapılacak. Nisan ayındaki PPK toplantısı ise 25 Nisan'da yapılacak. TCMB'nin kritik faiz kararı öncesi yabancı kurumlar tahminlerini paylaşmaya devam ediyor.

ABD'nin en büyük ikinci bankası Bank of America (BofA) Türkiye ile ilgili bir araştırma raporu yayımladı.

Aralarında Zümrüt İmamoğlu’nun da bulunduğu Bank of America ekonomistleri, yayımladıkları araştırma raporunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın nisan ayında 300-500 baz puanlık faiz artırma ihtimali olduğunu belirtti.

Bloomberg HT'nin aktardığı habere göre, TCMB beklentilerini paylaşan ekonomistler politika faizinde daha fazla artışın enflasyon beklentilerinin makro ihtiyati tedbirlerden daha iyi yönetilmesine yardımcı olacağını ve TCMB'ye olan güvenin artmasına neden olacağını belirtti.

"MART AYI ENFLASYON VERİSİNE BAĞLI"

Açıklamada "Bu yılın 2. yarısında Türk varlıklarında iyimser olmak için alan olduğunu düşünüyoruz. Nisan ayı toplantısında TCMB'nin 300-500 baz puan faiz artırma olasılığı bulunuyor. Bu baz senaryomuz değil ve bu artış mart ayı enflasyon verisine bağlı olacaktır. Faiz artırımı olması durumunda sermaye girişleri 2. çeyrekte yeniden başlayabilir" ifadelerine yer verildi.

Politikanın daha da sıkılaşmasını ve verilerin yaza doğru iyileşmesini bekleyen ekonomistler ilk çeyrekteki kötümserliğin muhtemelen geçici olduğunu belirtti.

SEÇİM SONRASI DOLAR FIRLAYACAK MI?

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler sonrası döviz kurlarında ani bir artış beklenmediği ve kurda yaşanan son artışların geçici olduğu tahminine yer verildi.

DEUTSCHE BANK'TAN FAİZ ARTIŞI TAHMİNİ

Deutsche Bank, Merkez Bankası’nın bu ay 500 baz puanlık faiz artışına gidebileceğini tahmin ediyor.

Bloomberg HT’nin aktardığına göre Deutsche Bank, Merkez Bankası’nın bu ayki toplantıda 500 baz puanlık faiz artışına gitmesini ‘yüksek ihtimal’ olarak değerlendiriyor. Böylelikle faiz oranı yüzde 45’ten yüzde 50’ye çıkabilir.

Banka, yayınladığı notta şunları dile getiriyor: “Politikalar doğru yönde ilerliyor. Fitch’in son kredi notu artışı da ortodoks politikalara dönüşün bir yansıması. Ancak kısa vadede ekonomide zorluklar devam ediyor. Bunların arasında kalıcı enflasyonist baskılar ve bankanın net rezervlerindeki belirgin düşüş de var. Yaklaşmakta olan yerel seçimler belirsizlik oluşturuyor. TL’deki değer kaybının döviz talebini artıracağı endişesi de var. Uzun vadede TCMB’nin son çeyreğe kadar beklemede kalmasını ve faiz indirimlerinin kademeli olmasını bekliyoruz. Yıl sonu politika faizi tahminimiz yüzde 45.”

8 AYLIK FAİZ ARTIŞI SERİSİ SONLANDIRILMIŞTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son olarak yılın ikinci faiz kararı olan Şubat 2024 politika faiz kararında faizi sabit tutma kararı almıştı. Fatih Karahan başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu toplantısında TCMB tam sonrasında piyasaların beklediği gibi politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tutarak 8 aydır süren faiz artırım sürecini sonlandırmıştı.