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Altın frenledi; Dolar 27, Euro 29 TL'ye dayandı!

Altın frenledi; Dolar 27, Euro 29 TL'ye dayandı!
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Döviz Türk Lirası karşısında yeniden yükselişe geçti. Altın fiyatları ise düşüş eğiliminde İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Başta Dolar ve Euro olmak üzere hem dövizin seçim sonrasında Haziran ve Temmuz aylarındaki hafif geri çekilmenin ardından Ağustos ayında başladığı yükseliş eğilimine devam ediyor.
 
Bugün piyasaların gözü kulağı ABD'den gelecek olan Ağustos ayı enflasyon verisindeydi. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustos ayında yıllık bazda tahminleri aştı. Açıklanan veriye göre, ABD'de ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 3,7 artış gösterdi. ABD enflasyon verisi sonrası ons altın ise ilk tepki olarak 1911 dolardan 1905 dolar seviyesine indi.
 

 Hatırlanacağı gibi Dolar 27,79 TL'ye, Euro/TL 30,66 TL'ye, Gram altın da 1.715 TL'yi görerek tarihi zirvesini tazelemişti.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni


Güne 26,89 TL'den başlayan Dolar 26,94 TL'den, 
28,94 TL'den başlayan Euro 28,96 TL'den, 
33,63 TL'den başlayan Sterlin 33,63 TL'den, 
18,27 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,26 TL'den işlem görüyor.

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