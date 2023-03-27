Altın hızlı geri çekildi, Dolar ve Euro da kritik sınırda

ABD, Avrupa ve İngiltere Merkez Bankaları'nın faiz artırma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ise faizi sabit tutma kararları gölgesinde geçen hafta Türk Lirası karşısındaki yükselişi devam eden döviz ve değerli metaller yeni haftaya da yükselişle başladı.

Dolar/TL sabah 08:00 sıralarında 19,1150 seviyesini gördü. Anlık değişkenlik gösterdiğinden vatandaşın dikkatle takip ettiği dolar ve euroda yukarı yönlü hareket, yeni haftada da sürerken, yeni rekorların gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve bazı üyelerin yaptıkları sözle yönlendirmelerde bu sene faiz indirimi konusunun masada olmadığını belirtmesine karşın söz konusu gelişmelerin faiz artışlarını durduracağına yönelik fiyatlamalar ise risk iştahını destekliyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve bazı üyelerin yaptıkları sözle yönlendirmelerde bu sene faiz indirimi konusunun masada olmadığını belirtmesine karşın söz konusu gelişmelerin faiz artışlarını durduracağına yönelik fiyatlamalar ise risk iştahını destekliyor.

Euro/dolar, %0,04 artışla 1,0764 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yatay hareketlerle 102,7700 seviyesinden işlem görüyor.

Öte yandan analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 102,7'nin destek, 103,5 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

İşte piyasalarda son durum: