Altın hızlı geri çekildi, Dolar ve Euro da kritik sınırda
Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...
Kripto paralar
Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.
Güne 27 bin 937 Dolar'dan başlayan Bitcoin 27 bin 887 Dolar'dan,
1.767 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.766 Dolar'dan işlem görüyor.
Brent Petrol
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.
Güne 74,81 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 75,88 Dolar'dan işlem görüyor.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol