Altın resmin eridi! Gram altın 400 TL'nin altını gördü

Piyasalardaki değer kaybı tüm hızıyla sürerken, dolar 6,99 TL'den, euro 8,43 TL'den, sterlin ise 9,69 TL'den işlem görüyor. Gram altın 400 TL, gümüş ise 6,10 TL seviyesinde. Bitcoin ise 51 bin 105 dolardan fiyatlanıyor.

Altın fiyatları, yükselen ABD Hazine tahvili faizleri ve güçlenen dolar ile birlikte sert bir düşüş kaydederek neredeyse 2021 yılının en düşük seviyesine ulaştı. Gram altın ise 400 TL'nin altını test etti.

Onsu 1.781 dolardan fiyatlanan altında gram altın 396/400, çeyrek altın 643/657, Cumhuriyet altını ise 2.648/2.677 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Bitcoin'den yeni rekor: 50 bin dolar

Yeni yılın başından itibaren hızla yükselen Bitcoin'in yükselişi devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde 50 bin dolar barajını aşan Bitcoin 51 bin 259 dolar değere ulaşarak rekor tazeledi.

Geçtiğimiz günlerde Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla tarafından 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin aldığını açıklamıştı.

Açıklamanın ardından Bitcoin yüzde 14 artarak tarihi zirvesini gördü ve 44 bin 300 dolara ulaşmış, daha sonra da uzun süre 43 ila 44 bin dolar seviyelerinde işlem görmeye devam etmişti.

Daha sonraki günlerde Mastercard ve Bank of New York Mellon'un kripto para birimlerinin kullanımını kolaylaştıracak adımları ile Bitcoin yeni bir rekor kırmış, 49 bin dolar seviyesine çıkmıştı.

Piyasalar Merkez'in faiz kararını bekliyor

Küresel piyasalarda, ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmeler, makroekonomik veriler ve yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı takip edilirken, gündemde, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları ve yoğunlaşan veri gündemiyle birlikte TCMB'nin faiz kararı bulunuyor.

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler tahminlerini açıkladı

"ÇOK UZAĞIZ"

Fed Başkanı Jerome Powell, hafta içinde yaptığı konuşmada iş gücü piyasasına değinerek "Erken dönemdeki şaşırtıcı toparlanma hızına rağmen güçlü bir iş gücü piyasasından halen çok uzağız" ifadesini kullandı. Destekleyici para politikasının devam edeceği sinyalini veren Powell, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını atlatılana kadar politika desteğinin geri çekilmesinin düşünülmemesi gerektiğini vurguladı.

MERKEZ BANKASI AÇIKLAYACAK

Gelecek hafta yurt içinde perşembe günü TCMB'nin faiz kararı yatırımcıların odağında bulunurken, anketlere katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu yüzde 17 olan politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

SIKI PARA POLİTİKASI

Ocaktaki toplantı sonrası açıklanan karar metninde özellikle "2021 yıl sonu enflasyon tahmin hedefi dikkate alınarak sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla uzun bir müddet sürdürüleceği" ve "gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacaktır" şeklindeki yönlendirmeler yapılmıştı.

FITCH'İN NOTU

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye’nin kredi notu ve görünümüne ilişkin 19 Şubat Cuma günü açıklama yapması bekleniyor. Fitch, 21 Ağustos 2020 değerlendirmesinde Türkiye’nin BB- seviyesindeki kredi notunu teyit etmiş, görünümünü durağandan negatife çevirmişti. En son 21 Ocak’ta kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Türkiye’nin döviz cinsinden kredi notunu “B+”, yerel para birimi cinsinden kredi notunu ise “BB-” olarak teyit etmiş, ülkenin kredi notu görünümünü “durağan” olarak kaydetmişti. Moody’s ise 4 Aralık 2020’deki değerlendirmesinde Türkiye’nin “B2” olan kredi notunu ve “negatif” olan not görünümünü değiştirmemişti.