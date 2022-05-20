Altın uçtu, Dolar 16, Euro 17 TL'ye dayandı!

Türk Lirası karşısında yükselişini hızlandıran piyasalar haftayı rekor bir seviyede kapatmaya hazırlanıyor. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali öncesinde piyasalarda Merkez Bankası (TCMB) müdahalelerinin ve kur korumalı mevduatın desteğiyle başlayan yatay seyir bozuldu.

Dolar/TL 15 gün öncesine kadar 14,5-15 arasında 2 ay boyunca yatay bir seyir izlemişti. Ancak küresel piyasalarda faiz artışları kaynaklı resesyon endişesi ve satış baskısının kuvvetlenmesiyle birlikte döviz ve emtia Türk Lirası karşısında yükselişe geçti ve sürdürüyor. Türk lirası ay başından bu yana yüzde 7,5 değer kaybetti.

Merkez Bankası’nın 13 Mayıs itibarıyla eksi 62 milyar dolar seviyesine kadar gerileyen negatif rezervleri ile kuru ne kadar süre daha savunulabileceği tam olarak kestirilemiyor. Türk Lirası’nın dolar karşısındaki bu yılki kaybı yüzde 17’ye ulaşırken, erimenin yüzde 8’i küresel piyasalarda faiz artışları kaynaklı resesyon endişesi ve satış baskısının kuvvetlendiği son iki haftada gerçekleşti.

İşte piyasalardaki son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 15,95 TL'den, Euro 16,90 TL'den, Sterlin 19,90 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.843 Dolar'dan, Gram altın 944/945 TL'den, Çeyrek altın 1.520/1.521 TL'den Cumhuriyet altını ise 6.254/6.257 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 11,26 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 30 bin 50 dolar, Ethereum ise 2 bin 20 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yükselen enflasyonla mücadele için para politikası sıkılaşmasının ve likiditenin azalmasının yatırımcıları küresel piyasalarda riskli varlıklardan uzaklaştırdığını belirtti.

Brent petrol

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Benzine son olarak 19 Mayıs 2022 perşembe günü gece yarısından itibaren 1 lira 3 kuruş zam gelmiş, motorinde fiyat artışına gidilmemişti.

Bugün, sektör kaynaklarından bir indirim ya da zam haberi bilgisi geçilmedi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.08 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 23.86 TL'den satılıyor.