Altın uçuyor... Gram altın 5 bin TL'ye Çeyrek altın 8 bin TL'ye dayandı
Yeni haftaya yeni bir rekorla başlayan altın fiyatları altın fiyatları yükselişini bugün de sürdürdü ve rekor seviyeler yine peşpeşe geldi.
Altın fiyatları, ABD işgücü piyasasındaki gelişmeler ve Fed’in faiz politikalarına dair belirsizliklerle yükselişini sürdürüyor.
Fed’e yönelik faiz indirimi beklentileri ve jeopolitik risklerin canlanmasından destek bulan altın fiyatları rekorla başladığı yeni haftada zirvedeki seyrini sürdürüyor.
Son 2 haftadır yükselişini aralıksız sürdüren altın fiyatlarında gram altın 5 bin TL'ye dayanırken, çeyrek altın da 8 bin TL'yi aştı.
Bugün altının ons fiyatı yüzde 0,5 artışla 3 bin 659,36 dolara ulaşarak rekor tazeledi. Altının ons fiyatının bir haftada yaklaşık yüzde 5 artması dikkati çekti.
Gram gümüş ise 54,86 TL seviyesinde...
Diğer yandan döviz kurları da yeni haftaya hareketli başladı.
Dolar 41,27 TL'den, Euro 48,61 TL'den, Sterlin 56,06 TL'den işlem görüyor.
